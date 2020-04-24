До этого было известно лишь об одном сыне актера — Кирилле, который пошел по стопам отца.

Дмитрий Нагиев решил впервые показать своих младших детей

Фото: Instagram @nagiev.universal

Популярный российский актер Дмитрий Нагиев принял участие в съемках нового проекта под названием «Нагиев на карантине». Премьера сериала, каждая серия которого длится примерно 15 минут, состоится в конце апреля. Об этом пишет 7дней.ру.

По сюжету Дмитрий Нагиев лишится привычных для него занятий: бесконечных съемок, гастролей, выходов в свет… Вместо этого артист вынужден будет посвятить себя кулинарному искусству, уходу за растениями и даже выполнению домашних заданий вместе со своими детьми.

Известно, что в новом сериале зрители смогут впервые увидеть младших наследников звезды. До этого поклонники могли следить за жизнью только старшего сына знаменитости — 30-летнего Кирилла Нагиева. Молодой человек, кстати, пошел по стопам отца и строит карьеру в киноиндустрии.

Однако, по слухам, Дмитрий Нагиев воспитывает еще двух детей — маленьких сына и дочку. Помимо младших наследников, в проекте фанаты также смогут лицезреть возлюбленную актера, о которой почти ничего неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Нагиев опубликовал редкое фото старшего сына и поздравил его с юбилеем.

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