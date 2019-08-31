«Покруче бати»: Нагиев опубликовал редкое фото сына и поздравил его с юбилеем

Актер Дмитрий Нагиев практически не публикует в своем Instagram-аккаунте семейные фотографии. Однако недавно артист решил сделать исключение и поделился редким снимком 30-летнего сына. На фото Кирилл позирует с голым торсом, демонстрируя подкаченную фигуру. Своим постом артист решил поздравить наследника с юбилеем.

«Мое любимое хобби — делать вид, что понимаю чего ты хочешь в жизни. С днем рождения, сынок. Счастье есть. Я тебя люблю», — написал трогательные слова актер.

Instagram @nagiev.universal

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Подписчики пришли в восторг от такого горячего фото сына Нагиева и своими впечатлениями поделились в комментариях:

«Тот самый случай когда „яблоня“ дала хороший урожай»;

«Лучше Нагиева-старшего только Нагиев-младший»;

«Красавец-то покруче даже бати»;

«Сынок огонь…собственно, как и папаня😊», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проехавший в метро Дмитрий Нагиев насмешил фанатов.