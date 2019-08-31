«Покруче бати»: Нагиев опубликовал редкое фото сына и поздравил его с юбилеем

Актер Дмитрий Нагиев практически не публикует в своем Instagram-аккаунте семейные фотографии. Однако недавно артист решил сделать исключение и поделился редким снимком 30-летнего сына. На фото Кирилл позирует с голым торсом, демонстрируя подкаченную фигуру. Своим постом артист решил поздравить наследника с юбилеем.
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Подписчики пришли в восторг от такого горячего фото сына Нагиева и своими впечатлениями поделились в комментариях:
«Тот самый случай когда „яблоня“ дала хороший урожай»;
«Лучше Нагиева-старшего только Нагиев-младший»;
«Красавец-то покруче даже бати»;
«Сынок огонь…собственно, как и папаня😊», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что проехавший в метро Дмитрий Нагиев насмешил фанатов.