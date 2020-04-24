Погиб адвокат «криптомиллиардера» Александра Винника

Адвокат российского «криптомиллиардера» Александра Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщает РИА Новости. На данный момент обстоятельства смерти 50-летнего юриста не известны.

«Тимофей Сергеевич погиб вчера в результате несчастного случая», — сказал помощник адвоката.

Известно, что Тимофей Мусатов готовился выступить на процессе в Афинах по апелляции на решение высшего административного суда по экстрадиции Александра Винника.

«Криптомиллиардер» был задержан в Греции в 2017 году по запросу США и позднее экстрадирован во Францию, где был арестован. Россиянина обвинили в нарушении американского законодательства — он якобы создал биржу криптовалют, не получив официальную лицензию, и занимался на ней отмыванием крупных сумм. При этом сотрудники указанной биржи утверждают, что Винник не был основателем или владельцем предприятия. Сам Александр назвал себя «техническим специалистом», который консультировал клиентов биржи.

В конце июня 2018 года выдачи Винника начала добиваться Франция — согласно запросу, россиянин занимался мошенничеством и при помощи все той же биржи взламывал электронные почтовые ящики пользователей, вымогая у них деньги. При этом французская сторона уверена, что действовал он в составе группы лиц.

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