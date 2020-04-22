Стали известны подробности гибели замминистра культуры Москвы в Крыму

5-tv.ru стали известны подробности гибели заместителя министра культуры Москвы Леонида Ошарина в Крыму. Тело 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено в ванне одной из съемных квартир в городе Ялта. При этом, по предварительной информации, смерть погибшего не несет криминального характера.

По предварительным данным, чиновник заселился в арендованное жилье 31 марта. При этом Леонид Ошарин не стал предъявлять документ, удостоверяющий личность. Мужчина сообщил хозяевам, что паспорт после ссоры забрала жена и обещала вскоре выслать его в Ялту почтой. Тело погибшего пролежало в квартире почти неделю.

Сотрудники СК РФ по Республике Крым установили, что Леонид Ошарин приехал в Ялту из Краснодарского края на такси и вскоре перестал выходить на связь с родными.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти чиновника, в том числе его маршрут передвижения и контакты. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

47-летний Леонид Ошарин пропал на полуострове в конце марта. Он был по делам в Краснодарском крае, потом его видели в Ялте. С заявлением о пропаже в полицию обратилась его супруга.

Леонид Ошарин был назначен на должность замминистра культуры Москвы в 2018 году. До этого момента был директором по очереди нескольких ведущих театров столицы: Московского академического театра имени Маяковского, «Et Cetera». Кроме того, руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замминистра культуры Москвы найден мертвым в Крыму.