Стали известны подробности гибели замминистра культуры Москвы в Крыму
Тело Леонида Ошарина было найдено в съемной квартире в городе Ялта.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, /Смирнов Владимир, /Fotostand / Schmitt, / Смирнов Владимир, /Терещенко Михаил
5-tv.ru стали известны подробности гибели заместителя министра культуры Москвы Леонида Ошарина в Крыму. Тело 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено в ванне одной из съемных квартир в городе Ялта. При этом, по предварительной информации, смерть погибшего не несет криминального характера.
По предварительным данным, чиновник заселился в арендованное жилье 31 марта. При этом Леонид Ошарин не стал предъявлять документ, удостоверяющий личность. Мужчина сообщил хозяевам, что паспорт после ссоры забрала жена и обещала вскоре выслать его в Ялту почтой. Тело погибшего пролежало в квартире почти неделю.
Сотрудники СК РФ по Республике Крым установили, что Леонид Ошарин приехал в Ялту из Краснодарского края на такси и вскоре перестал выходить на связь с родными.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти чиновника, в том числе его маршрут передвижения и контакты. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.
47-летний Леонид Ошарин пропал на полуострове в конце марта. Он был по делам в Краснодарском крае, потом его видели в Ялте. С заявлением о пропаже в полицию обратилась его супруга.
Леонид Ошарин был назначен на должность замминистра культуры Москвы в 2018 году. До этого момента был директором по очереди нескольких ведущих театров столицы: Московского академического театра имени Маяковского, «Et Cetera». Кроме того, руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что замминистра культуры Москвы найден мертвым в Крыму.
Читайте также
32%
0.78 83.68
1.06
Нашли ошибку?