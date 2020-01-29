Россиянина Александра Винника арестовали во Франции

Суд парижа принял решение арестовать россиянина Александра Винника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката. Ранее так называемый «крипктомиллиардер» был экстрадирован из Греции во Францию. Отмечается, что адвокатам Александра Винника даже не позволили выступить на судебном заседании. Адвокат Тимофей Мусатов также сообщил, что прокурор требовала немедленно арестовать россиянина.

Александра Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США. Россиянина обвинили в нарушении американского законодательства — он якобы создал биржу криптовалют, не получив официальную лицензию, и занимался на ней отмыванием крупных сумм. При этом сотрудники указанной биржи утверждают, что Винник не был основателем или владельцем предприятия. Сам Александр назвал себя «техническим специалистом», который консультировал клиентов биржи.

В конце июня 2018 года выдачи Винника начала добиваться Франция — согласно запросу, россиянин занимался мошенничеством и при помощи все той же биржи взламывал электронные почтовые ящики пользователей, вымогая у них деньги. При этом французская сторона уверена, что действовал он в составе группы лиц.

Несколько дней назад Винник внезапно пропал из греческой больницы, куда его доставили из тюрьмы — его забрали и увезли в неизвестном направлении, предварительно, по словам адвоката, запретив пользоваться мобильным телефоном и звонить даже своим защитникам и жене. Вскоре стало известно, что Александра перевезли в клинику во Франции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что суд по делу «криптомиллиардера» Винника во Франции проходит в масках и перчатках.