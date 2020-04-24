Во время карантина пользователи стали чаще использовать мини-приложения, звонить и писать друг другу, а также публиковать истории и проводить трансляции.

Рост выручки ВКонтакте по итогам первого квартала 2020 года составил 20%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

ВКонтакте отчиталась о прибыли и увеличении аудитории и вовлеченности по итогам первого квартала 2020 года. Выручка соцсети выросла на 20% по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период.

Во время самоизоляции люди стали активнее пользоваться сервисами соцсети, в числе которых видеозвонки, мини-приложения и трансляции. В марте на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года выросло количество уникальных пользователей, дойдя до 73,4 млн человек. 67 миллионов из них предпочитают заходить в VK с помощью мобильных устройств. Это на 9% больше, чем в марте 2019 года.

Месячный охват, по данным агентства Mediascope, составляет 74%, а 47% аудитории Рунета посещает ВКонтакте ежедневно. Самая активная аудитория соцсети — пользователи в возрасте 12-24 лет. Они проводят в VK в среднем 62 минуты в день. Кроме того, по сравнению с первым кварталом 2019 года пользователи стали чаще звонить с помощью ВКонтакте (на 24%), публиковать истории (на 16%), проводить трансляции (на 44%) и обмениваться сообщениями (на 40%). Растет и аудитория приложений VK Mini Apps.

В марте 2020 года количество активных пользователей платформы составило 27,5 миллиона человек. Также за год в шесть раз выросла ежедневная аудитория VK Mini Apps (2,3 млн). В первом квартале 2020-го пользователи поделились QR-кодами в мобильном приложении ВКонтакте более 113 млн раз — в два раза больше, чем в прошлом квартале.

Ранее 5-tv.ru рассказала о появившейся возможности продвигать свои личные страницы VK. 

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