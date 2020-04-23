Социальная сеть ВКонтакте разрешила пользователям продвигать личные страницы

Пользователи ВКонтакте получили возможность рекламировать личные страницы. Новая функция пригодится тем, кто занят продвижением своего бренда: это могут быть как блогеры, так и эксперты со знаменитостями. Рекламировать можно не только весь профиль, но и отдельные записи из него.

Объявление нового формата будет по оформлению напоминать обычный пост, отображаясь в ленте новостей. Рекламодатели могут платить за количество переходов в профиль или за 1000 показов. Ссылка в объявлении ведет на личную страницу. Кроме того, пользователь может выбирать, где будет демонстрироваться реклама: в десктопной версии ВКонтакте или на мобильных устройствах.

При этом продвигать свой бизнес при помощи новой функции нельзя: необходимо использовать специализированную страницу. Рекламная запись будет участвовать в общем аукционе с другими объявлениями в ленте.

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