В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет «майская погода»
Метеоролог утверждает — москвичам не стоит рассчитывать на «сумасшедшее тепло» в начале мая.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет «майская погода». По словам синоптика, москвичи могут ожидать наступления тепла уже в первой декаде мая.
«Майская погода, когда небо малооблачное, солнце, прогнозируется уже ближе к середине первой декады мая. Но это самые предварительные прогнозы», — цитирует ТАСС метеоролога.
При этом Роман Вильфанд подчеркнул — жителям столицы не стоит рассчитывать в этом время на «сумасшедшее тепло».
22 апреля на Москву обрушился штормовой ветер со снегом. По данным центрального управления Росгидромета, скорость ветра в столице достигала до 23 метров в секунду.
Ранее 5-tv.ru писал, что в нескольких городах России началось «суперлето». Аномально теплая, а местами жаркая погода установилась на азиатской территории России, в особенности в Омске и Новосибирске.
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