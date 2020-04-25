В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет «майская погода»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет «майская погода». По словам синоптика, москвичи могут ожидать наступления тепла уже в первой декаде мая.

«Майская погода, когда небо малооблачное, солнце, прогнозируется уже ближе к середине первой декады мая. Но это самые предварительные прогнозы», — цитирует ТАСС метеоролога.

При этом Роман Вильфанд подчеркнул — жителям столицы не стоит рассчитывать в этом время на «сумасшедшее тепло».

22 апреля на Москву обрушился штормовой ветер со снегом. По данным центрального управления Росгидромета, скорость ветра в столице достигала до 23 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru писал, что в нескольких городах России началось «суперлето». Аномально теплая, а местами жаркая погода установилась на азиатской территории России, в особенности в Омске и Новосибирске.