На Москву обрушился снегопад с сильным ветром

Штормовой ветер со снегом обрушился на столицу. Удивленные капризом погоды москвичи запечатлели явление на смартфоны, находясь в самоизоляции. Как сообщают источники 5-tv.ru, в разных районах города погнулись рекламные щиты и попадали деревья, в том числе на автомобили.

По данным центрального управления Росгидромета, скорость ветра в Москве может достигать 18-23 метров в секунду. При таких показателях порыва воздуха объявляется штормовое предупреждение. Как уточнил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, установившийся ветровой режим сохранится до вечера. 23 апреля ожидаются порывы до 18 метров в секунду, в последующие дни ветер ослабеет.

Температура воздуха в столице, по данным метеорологов, в ближайшие дни повысится до 15 градусов. Осадки ожидаются только в виде дождя.

Ранее 5-tv.ru писал, что в нескольких городах России началось «суперлето».