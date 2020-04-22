Главный метеоролог страны Роман Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в регионах Сибири.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов

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Аномально теплая, а местами жаркая погода установилась на азиатской территории России, в особенности в Омске и Новосибирске. Об этом рассказал ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в области юга Западной Сибири и Красноярского края температура воздуха приближается к 20 градусам, что соответствует показателям конца мая.

«А если говорить об Омске, Новосибирске, то там температура поднимается до 28 градусов. Это уже такое суперлето», — сообщил он.

Как отметил главный метеоролог страны, в этих двух городах температура поднялась выше климатической нормы на 12-14 градусов и продержится на этой отметке до конца недели.

Ранее 5-tv.ru писал, что синоптики бьют тревогу: осадки могут вызвать сильные паводки в ряде регионов РФ.

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