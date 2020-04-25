Названа предварительная причина жесткой посадки Ми-26 на Ямале
По последним данным, число пострадавших возросло до семи человек.
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Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий, 5-tv.ru
Причиной жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале возле месторождения «Русское» могли стать плохие метеоусловия. Как сообщил источник 5-tv.ru, возможно, винтокрылая машина попала в вихревой поток.
Это предположение подтверждают и источники ТАСС в региональной метеослужбе. В настоящее время в районе места ЧП наблюдается сильный ветер с порывами до десяти метров в секунду и снег.
По последним данным, число пострадавших возросло до семи человек. Пятерым оказана медпомощь на месте — у них диагностированы ушибы. Госпитализация потребовалась одному из членов экипажа.
«Предварительно, у мужчины тяжелые травмы, есть переломы», — сообщили РИА Новости в региональной экстренной службе.
На место выехали следователи и криминалисты, которые должны будут установить истинные причины произошедшего.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, на борту вертолета Ми-26 авиакомпании «Абакан Авиа» находилось восемь человек, включая экипаж.
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