Причиной жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале возле месторождения «Русское» могли стать плохие метеоусловия. Как сообщил источник 5-tv.ru, возможно, винтокрылая машина попала в вихревой поток.

Это предположение подтверждают и источники ТАСС в региональной метеослужбе. В настоящее время в районе места ЧП наблюдается сильный ветер с порывами до десяти метров в секунду и снег.

По последним данным, число пострадавших возросло до семи человек. Пятерым оказана медпомощь на месте — у них диагностированы ушибы. Госпитализация потребовалась одному из членов экипажа.

«Предварительно, у мужчины тяжелые травмы, есть переломы», — сообщили РИА Новости в региональной экстренной службе.

На место выехали следователи и криминалисты, которые должны будут установить истинные причины произошедшего.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на борту вертолета Ми-26 авиакомпании «Абакан Авиа» находилось восемь человек, включая экипаж.