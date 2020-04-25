На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку
По данным Единой диспетчерской службы, в результате ЧП пострадали несколько человек. О погибших информация не поступала.
Фото: ТАСС / Валерий Матыцин
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале вблизи месторождения «Русское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Единой диспетчерской службы (ЕДДС). По данным агентства, в результате ЧП пострадали несколько человек. О погибших информация не поступала. Отмечается, что на борту воздушного судна находились восемь человек. Среди них три члена экипажа и пять пассажиров.
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