На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале вблизи месторождения «Русское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Единой диспетчерской службы (ЕДДС). По данным агентства, в результате ЧП пострадали несколько человек. О погибших информация не поступала. Отмечается, что на борту воздушного судна находились восемь человек. Среди них три члена экипажа и пять пассажиров.