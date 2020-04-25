Всего на борту воздушного судна находились восемь человек. Среди них три члена экипажа и пять пассажиров.

Один человек получил тяжелые травмы при жесткой посадке вертолета на Ямале

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Один из членов получил тяжелые травмы при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение своего информированного источника. Отмечается, что пострадавшим является член экипажа.

«По наряду санавиации с площадки вблизи месторождения „Русское“ готовится госпитализация мужчины, в возрасте 56 лет, члена экипажа вертолета Ми-26. Предварительный диагноз: сочетанная травма, переломы ребер и позвоночника, полученные в результате удара при жесткой посадке вертолета», — отметил инсайдер.

Всего на борту воздушного судна находились восемь человек. Среди них три члена экипажа и пять пассажиров. Они не пострадали. Никто не погиб. По предварительной информации, авария могла произойти из-за отказа техники в сложных метеоусловиях или из-за ошибки пилотирования.

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