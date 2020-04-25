Отец Хабиба Нурмагомедова госпитализирован с подозрением на пневмонию

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова госпитализирован в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию. Об этом ТАСС сообщил комментатор Рамазан Рабаданов.

Он добавил, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов два дня переносил болезнь на ногах и только сегодня мужчина был доставлен в горбольницу.

Информации о состоянии здоровья отца прославленного спортсмена пока не поступало. Известно, что в прошлом году Нурмагомедов-старший перенес операцию на сердце.