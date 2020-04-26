Антипасха и Фомино воскресенье: что можно и нельзя делать 26 апреля

Православные христиане в этот день продолжают восхвалять Господа и соблюдать церковные предписания.

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Фото, видео: Попов Геннадий/Фотохроника ТАСС

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Эпидемия коронавируса

26 апреля православные верующие отмечают Антипасху, которая в 2020 году выпала на Фомино воскресенье. Этот день назван в честь одного из апостолов Иисуса, который позволил себе усомниться в воскресении своего учителя. Отсюда пошло расхожее выражение «Фома неверующий», пишет «Утро.ру».

Несмотря на название, Антипасха не является противопоставлением главного христианского праздника. Верующие в этот день вспоминают событие и продолжают восхвалять Господа в совокупности с богоугодными делами, а также соблюдают церковные предписания и традиции.

Что можно делать 26 апреля:

На Руси в этот день было принято ходить в церковь на службу и посещать кладбища. Верующие поминали усопших близких и угощали встречных. Также помин оставляли в храмах. В условиях угрозы распространения коронавируса следует остаться дома и поберечь здоровье.

26 апреля наши предки молились, чтобы обрести любовь. Несмотря на то, что церковь не одобряет ритуалы, в былые времена было принято привлекать будущих супругов и совершать гадания на суженых.

В этот день, влюбленные могли узаконить отношения или признаться в чувствах друг к другу и назначить дату бракосочетания. Священники начинали проводить таинство венчания. В условиях пандемии коронавируса РПЦ призывает прихожан не посещать храмы и оставаться дома до лучших времен.

Традиционно в день праздника люди умывались святой водой, которую заранее ставили пред образами на всю ночь.

Что нельзя делать 26 апреля:

На Антипасху нельзя ругаться, скандалить и конфликтовать. Тем, кто нарушит этот запрет, не будет счастья на протяжении всего года.

26 апреля нельзя пребывать в одиночестве. Даже в условиях самоизоляции из-за коронавируса можно с легкостью позвонить родным и близким по видеосвязи, а также пофлиртовать с кем-нибудь в социальных сетях, чтобы отвлечься.

В этот день нельзя отталкивать близких людей. Если нет возможности быть рядом, стоит держать перед собой изображение родного человека.

Приметы 26 апреля:

На Антипасху на Руси всегда старались накормить семь животных, чтобы в доме не переводились деньги, а удача сопутствовала в делах.

Если перед дверью оказывалось бродячее животное, его оставляли у себя или пытались пристроить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 25 апреля важно контролировать эмоции.

Тема:
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