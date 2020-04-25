Американские СМИ распространили слухи о возможной смерти Ким Чен Ына
Северокорейский лидер не появляется на публичных мероприятиях с 11 апреля.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Kremlin Pool
Американское издание New York Post опубликовало информацию о возможной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына. Согласно материалу, один из топ-менеджеров гонконгского спутникового телевидения HKSTV со ссылкой на авторитетный источник утверждает, что северокорейский лидер мертв.
Также отмечается, что некто из партийных кругов в Пекине намекнул на якобы неудачно проведенную Ким Чен Ыну операцию по стентированию. По неподтвержденным данным, руки хирурга после проведенного вмешательства сильно дрожали. Лидер КНДР, по слухам, находится в вегетативном состоянии.
Ким Чен Ын не появлялся на публичных мероприятиях с 11 апреля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп назвал фейком информацию о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына.
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