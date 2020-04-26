Дипломат Алехандро Као де Бенос прокомментировал состояние здоровья северокорейского лидера.

Глава корейской организации ответил на слухи о смерти Ким Чен Ына

Фото: www.globallookpress.com

Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос ответил на слухи о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, распространенные американскими СМИ.

По словам представителя комитета по культурным связям Северной Кореи, информация не соответствует действительности.

«Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной», — цитирует Алехандро Као де Беноса агентство Bloomberg.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американское издание New York Post опубликовало информацию о возможной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына.

Также отмечалось, что некто из партийных кругов в Пекине намекнул на якобы неудачно проведенную Ким Чен Ыну операцию по стентированию. По неподтвержденным данным, руки хирурга после проведенного вмешательства сильно дрожали. Лидер КНДР, по слухам, находится в вегетативном состоянии.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая

Последние новости

2:36
Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой
2:07
Глава корейской организации ответил на слухи о смерти Ким Чен Ына
1:39
Врач с положительным анализом на коронавирус скончался в больнице Тулы
1:13
26 апреля — Международный день интеллектуальной собственности
1:12
Антипасха и Фомино воскресенье: что можно и нельзя делать 26 апреля
0:47
Драма дочерей Елены Прокловой. Как актриса стала мамой и бабушкой одновременно

Сейчас читают

Антипасха и Фомино воскресенье: что можно и нельзя делать 26 апреля
После скандала и лишения титула Тодоренко решила заняться проблемами насилия
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок