Глава корейской организации ответил на слухи о смерти Ким Чен Ына

Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос ответил на слухи о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, распространенные американскими СМИ.

По словам представителя комитета по культурным связям Северной Кореи, информация не соответствует действительности.

«Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной», — цитирует Алехандро Као де Беноса агентство Bloomberg.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американское издание New York Post опубликовало информацию о возможной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына.

Также отмечалось, что некто из партийных кругов в Пекине намекнул на якобы неудачно проведенную Ким Чен Ыну операцию по стентированию. По неподтвержденным данным, руки хирурга после проведенного вмешательства сильно дрожали. Лидер КНДР, по слухам, находится в вегетативном состоянии.