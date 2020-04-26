Глава корейской организации ответил на слухи о смерти Ким Чен Ына
Дипломат Алехандро Као де Бенос прокомментировал состояние здоровья северокорейского лидера.
Фото: www.globallookpress.com
Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос ответил на слухи о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, распространенные американскими СМИ.
По словам представителя комитета по культурным связям Северной Кореи, информация не соответствует действительности.
«Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной», — цитирует Алехандро Као де Беноса агентство Bloomberg.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американское издание New York Post опубликовало информацию о возможной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына.
Также отмечалось, что некто из партийных кругов в Пекине намекнул на якобы неудачно проведенную Ким Чен Ыну операцию по стентированию. По неподтвержденным данным, руки хирурга после проведенного вмешательства сильно дрожали. Лидер КНДР, по слухам, находится в вегетативном состоянии.
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