Очевидцы заметили черные клубы дыма в Пролетарском районе города.

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Фото, видео: ВКонтакте @tverbuilding

Пожар случился на железной дороге в Твери. Как сообщает информационное агентство «ТИА», в Пролетарском районе города загорелся бесхозный вагон.

По словам очевидцев, огонь полыхает очень сильно, дым идет клубами. Видео пожара было снято случайными свидетелями происшествия и выложено в социальные сети.

На место пожара уже выехали специализированные пожарно-спасательные части МЧС по Тверской области. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывом на юге Петербурга вынесло дверь парадной на проезжую часть. Видео инцидента попало в сеть.

В Твери на ОЖД полыхает вагон

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ВКонтакте @tverbuilding

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ВКонтакте @tverbuilding

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