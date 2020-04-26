В Твери на ОЖД полыхает вагон
Очевидцы заметили черные клубы дыма в Пролетарском районе города.
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Фото, видео: ВКонтакте @tverbuilding
Пожар случился на железной дороге в Твери. Как сообщает информационное агентство «ТИА», в Пролетарском районе города загорелся бесхозный вагон.
По словам очевидцев, огонь полыхает очень сильно, дым идет клубами. Видео пожара было снято случайными свидетелями происшествия и выложено в социальные сети.
На место пожара уже выехали специализированные пожарно-спасательные части МЧС по Тверской области. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывом на юге Петербурга вынесло дверь парадной на проезжую часть. Видео инцидента попало в сеть.
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