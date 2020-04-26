Взрывом на юге Петербурга вынесло дверь парадной на проезжую часть
После хлопка на месте происшествия начался пожар.
Фото: www.globallookpress.com
Взрывом в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга вынесло дверь парадной на проезжую часть, после чего начался пожар.
Как стало известно 5-tv.ru, предварительной причиной произошедшего стал перегрев мусоропровода, в результате чего труба лопнула. По некоторой информации, в трубу был брошен некий предмет, который загорелся внутри.
Жители дома по Бухарестской улице, где произошел взрыв, рассказали, что слышали сначала один хлопок, потом чуть позднее — второй.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Пострадавших, предварительно, нет.
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