Взрывом на юге Петербурга вынесло дверь парадной на проезжую часть

Взрывом в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга вынесло дверь парадной на проезжую часть, после чего начался пожар.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительной причиной произошедшего стал перегрев мусоропровода, в результате чего труба лопнула. По некоторой информации, в трубу был брошен некий предмет, который загорелся внутри.

Жители дома по Бухарестской улице, где произошел взрыв, рассказали, что слышали сначала один хлопок, потом чуть позднее — второй.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Пострадавших, предварительно, нет.