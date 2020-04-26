Взрыв, вынесший на дорогу дверь парадной в Петербурге, попал на видео
Предварительной причиной произошедшего стал перегрев мусоропровода, в результате чего труба лопнула.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Камера видеонаблюдения парадной жилого дома на Бухарестской улице зафиксировала момент, когда взрывом вынесло дверь на дорогу.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, причиной ЧП стала лопнувшая от перегрева труба мусоропровода. Предварительно, в нее был брошен некий предмет, который загорелся внутри. Мусоропровод перегрелся и лопнул.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства устанавливаются. Пострадавших нет.
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