Правительство готовит третий пакет мер по восстановлению экономики в условиях пандемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло всю нормативную базу для действия второго антикризисного пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса и в настоящий момент разрабатывает третий пакет соответствующих мер. Документ будет представлен до 30 апреля.

В рамках поддержки населения глава кабмина уже распорядился подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для ИП и отдельных предприятий, а также потребовал исключить лишние барьеры для предоставления помощи бизнесу в условиях пандемии.

Кроме того, как ранее сообщал 5-tv.ru, Мишустин заявил, что в списки системообразующих компаний может попасть ряд предприятий, чья сфера деятельности находится в области здравоохранения и культуры.