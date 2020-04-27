«Голова закружилась»: Лобода показала, как начинается ее утро

Светлана Лобода выложила в Instagram ролик, где представила подписчикам несколько вариантов начала своего дня. С помощью монтажа певица объединила видео-нарезки с разными историями: то она просто сидит на кровати в шелковом халате, то держа в руках чашечку кофе, то встречает утро со старшей дочкой и собакой, то качает на руках младшую наследницу. Причем кадры очень интересно сменяются: каждый раз певица падает в кровати набок, а камера делает оборот на 360 градусов.

«Самое Доброе утро Малышки LO», — подписала видео Светлана.

Instagram @lobodaofficial

Подписчики отметили, что за просмотром видео у них закружилась голова, а также поинтересовались, почему певица не показывает лицо младшей дочки.

«У меня аж голова закружилась»;

«Ой, ну и видео, голова закружилась и затошнило»;

«А почему вы вообще не показываете лицо своей маленькой дочери?» — прокомментировали фанаты певицы.

Светлана Лобода предпочитает проводить все свое время с дочками в режиме самоизоляции. Певица считает, что когда родители рядом со своими детьми, это приносит им огромное счастье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лобода прокомментировала развод Джигана и Самойловой.