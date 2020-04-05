«Дети счастливы»: Лобода показала, как развлекается на карантине
Певица расспросила фанатов, чему уделяют свободное время в изоляции они.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Освободившееся на карантине время каждый использует по-своему. Так, певица Светлана Лобода решила посвятить его детям, которым обычно не так часто удается побыть с мамой из-за плотного графика гастролей. Звезда показала фанатам фото со старшей дочерью и поинтересовалась, а на что тратят освободившиеся часы они.
«Представьте, как счастливы ваши дети сейчас… Сколько радости они получают от того, что вы рядом. Мы с детьми по вечерам смотрим старое советское кино. А чем занимаетесь вы?» — обратилась к фанатам Лобода.
Поклонники с радостью откликнулись на просьбу и поделились своим опытом изоляционного досуга.
«Мы тоже очень рады, смотрим детские сказки и фильмы»;
«А мы работаем»;
«Как всегда. Кайфуем»;
«Готовим вкусняшки»;
«Играем, творим и учимся чему-то новому», — писали фолловеры.
Многие признавались, что смотрят клипы Лободы и очень ждут ее новых песен. Некоторые отмечали, как хорошо и ухожено выглядит певица, даже сидя дома. Были и те, кого заинтересовал список советских фильмов, понравившихся ее детям.
Кто чем развлекается на карантине. Как писал 5-tv.ru, например, внук Аллы Пугачевой решил самостоятельно сменить прическу. Видео этого занятного процесса он выложил в сеть.
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