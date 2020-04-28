Трамп высказался о самочувствии Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос, касательно данных о самочувствии главы КНДР Ким Чен Ына.

«Я знаю, как он себя чувствует», — приводит слова Трампа Интерфакс.

Дональд Трамп добавил, что не может сейчас говорить о здоровье Ким Чен Ына, но в скором времени появятся подробности его состояния.

Сообщается, что глава США также выразил надежду, что у его северокорейского коллеги «все хорошо», и пожелал ему того же в будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американская и японская пресса писала о том, что у Ким Чен Ына выявлено тяжелое заболевание, а некоторые даже заявляли о его кончине. Поводом для слухов стало то, что лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля.

Однако позже государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти.