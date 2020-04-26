Государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности Ким Чен Ына

Государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Ренхап».

«Товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиен», — цитирует агентство сообщение радиостанции.

Когда была и в какой форме лидер КНДР поблагодарил строителей, а также где он находится сейчас, в сообщении госрадио не уточняется.

Самчжиен — новый северокорейский «город-утопия», строительство которого завершилось в конце прошлого года. В церемонии открытия участвовал лидер народной республики.

Как сообщал 5-tv.ru, слухи о возможной смерти Ким Чен Ына ранее распространили американские СМИ со ссылкой на авторитетный источник. Отмечалось, что северокорейский лидер не появляется на публичных мероприятиях больше двух недель — с 11 апреля. Глава Корейской ассоциации дружбы ранее опроверг сообщения в прессе, назвав «ложными и злонамеренными».