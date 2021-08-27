Знаки зодиака в постели: какие женщины лучшие любовницы

Расположение звезд на небосклоне в день рождения человека влияет на многое в его характере, в том числе на его отношение к сексу и поведение в постели. Женщины каких знаков зодиака становятся идеальными любовницами.

12 место — Рыбы

Если в вопросах интима распределять дам по местам от 12 к первому, то на последнем, по мнению астрологов, окажется женщина-Рыбы. Насладиться моментом близости ей мешает чувственность и стремление к романтике. Этой даме сперва нужно сходить на свидание, настроиться, и лишь затем приступать к делу.

11 место — Дева

К вопросу секса проще подходит Дева, но угодить ей в постели гораздо сложнее из-за ее критичности. Если партнер ей чем-то не понравился, второго шанса он может не получить.

10 место — Козерог

Дама под знаком Козерога отличается невнимательностью к партнеру. Ей движут только собственные желания. Но все зависит от ее настроения.

9 место — Рак

Рак — любительница долгого и нежного секса, но и ее астрологи не называют лучшей с точки зрения мужчин. Прежде, чем заманить эту женщину в постель, ее придется долго добиваться, что по нраву не всем.

8 место — Телец

Женщина-Телец, напротив, не любит все усложнять и не стремится к крайностям. Ей не нужно излишней романтики и экстрима в любовных играх. Но нужны долгие ласки и разговоры после.

7 место — Лев

Особенность Львицы в том, что она предпочитает заигрывания с партнером задолго до начала секса. На них и уходит вся энергия. Поэтому к моменту, когда женщина, рожденная под знаком Льва, окажется в постели, весь пыл может угаснуть.

6 место — Водолей

Поведение Водолея во время интимной близости не вызывает нарекания у мужчин. Но в сексе она не очень заинтересована. Ему она предпочитает большую и чистую любовь.

5 место — Овен

Пятерку лучших любовниц открывает страстная женщина-Овен. Оказаться на первом месте ей мешает пылкий темперамент, который иногда приводит к слишком быстрому финалу.

4 место — Близнецы

Дама-Близнецы может подарить партнеру чудную ночь, но перед этим он должен пройти проверку огнем и водой. На предложение секса она откликается далеко не сразу.

3 место — Стрелец

«Бронза» достается Стрельцу. Когда речь заходит о занятиях любовью, ее не остановит ничто, даже головная боль. Она ценит удовольствие и ни в чем себе не отказывает.

2 место — Скорпион

Второе место по праву отдается Скорпиону. В постели ей не найдется равных. Она знает и умеет все. Однако в процессе думает только о себе. Однако мужчины все равно не могут устоять перед чарами женщин-Скорпионов.

1 место — Весы

Женщина-Весы выбирает партнера на всю жизнь и дарит ему всю себя. Она чувствует его желания так же хорошо, как и свои собственные. А потому в этом списке она занимает первое место.

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