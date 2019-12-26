ТОП самых горячих любовников по знаку зодиака

Астрологи считают, что каждый знак зодиака по-своему раскрывается в любви: кто-то страстный и темпераментный любовник, а кто-то чувственный и нежный романтик, пишет InStyle.

Овен

Представители этого знака зодиака любят демонстрировать наедине с любовником пытливый интерес. Они обожают пробовать что-то новенькое и экспериментировать. Если все идет по шаблону, то Овны могут заскучать. При этом они не эгоисты и больше настроены доставить удовольствие партнеру, чем себе.

Телец

Им нравится во время полового акта неторопливость и плавность с неожиданными всплесками и сменами настроения. Тельцы не сразу открываются партнеру и предпочитают держать фантазии при себе. Но если доверятся, то будут благодарны за понимание и участие в реализации своих желаний.

Близнецы

Они не из тех, кто предпочитает отношения на одну ночь — им важна влюбленность. В постели они, как правило, ведут себя страстно и раскрепощенно. Но порой они не считаются с силами и возможностями партнера, поэтому ночь с ними может показаться спортивным соревнованием. Также для Близнецов важна обстановка: если им будет некомфортно, то ничего не получится.

Рак

Они долго влюбляются, но, когда это происходит — они теряют голову от объекта своего обожания и полностью отдаются партнеру. Ради своей второй половинки они готовы на все, соглашаясь иногда на то, что им не очень нравится. Во время занятий сексом для них важна близость с партнером.

Лев

Львы не предпочитают жертвовать собой ради партнера, они готовы пойти только на компромисс. Не считают, что удовольствие любимого человека выше его собственного. Но момент прелюдии они любят растянуть, не переходя сразу к делу.

Дева

В интимной обстановке с партнером Девы хотят комфорта, тепла и нежности. Им важно, чтобы любимый человек ими восхищался, не ожидая ничего взамен. К эротическим экспериментам представители этого знака зодиака относятся без особого трепета.

Весы

Неугомонные Весы, напротив, всегда готовы к экспериментам в постели. Их заводят запахи, новые места и спонтанность. Поэтому они будут только рады сюрпризам от партнера, которого наградят бурной ночью.

Скорпион

Самый страстный знак зодиака обрушивает всю свою сексуальную энергию на любовника и готов на многое ради него. Однако такое состояние длится недолго — в дальнейшем Скорпионы предпочитают в любви стабильность: они любят детали, и не выносят спешки.

Стрелец

Стрельцы большие любители экспериментов и любовных авантюр. Они неугомонны и жаждут новых сексуальных впечатлений. Никогда не откажутся от новых предложений, и с радостью поддержат инициатора.

Козерог

Обычно они открываются партнерам и ведут себя крайне откровенно в постели. Однако Козероги скорее не темпераментные любовники, а очень чувственные натуры, которые нежно и внимательно относятся к своему партнеру.

Водолей

Представители этого знака зодиака первое время крайне скрытны от своего партнера, однако потом Водолеи неудержимы и максимально откровенны в любовных утехах. Таких страстных любовников буквально не остановить!

Рыбы

Закоренелые романтики, которые ищут в любимом человеком душевного тепла, а не физического. Однако это им не мешает быть страстными натурами.

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