Американский хор спел на русском песню «Три танкиста» в самоизоляции

Американский хор Шиллеровского института исполнил в самоизоляции знаменитую советскую песню «Три танкиста». Участники коллектива спели композицию на русском, не покидая своих домов. После этого видеозаписи собрали в один ролик, сообщает RT.

Песню посвятили 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе. Она состоялась 25 апреля 1945 года рядом с немецким городом Торгау. В результате переговоров войск первого Украинского фронта армии СССР с войсками первой армии США остатки вооруженных сил Германии удалось расколоть на две части и приблизить конец Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru писал, что хор из Австралии исполнил песню «На поле танки грохотали» на языке оригинала. Не знавшие русского певцы выучили текст на слух.