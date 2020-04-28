Американский хор спел на русском песню «Три танкиста» в самоизоляции

Певцы записали произведение советского автора по видеосвязи.

Фото, видео: www.globallookpress.com; YouTube / RT на русском

Американский хор Шиллеровского института исполнил в самоизоляции знаменитую советскую песню «Три танкиста». Участники коллектива спели композицию на русском, не покидая своих домов. После этого видеозаписи собрали в один ролик, сообщает RT.

Песню посвятили 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе. Она состоялась 25 апреля 1945 года рядом с немецким городом Торгау. В результате переговоров войск первого Украинского фронта армии СССР с войсками первой армии США остатки вооруженных сил Германии удалось расколоть на две части и приблизить конец Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru писал, что хор из Австралии исполнил песню «На поле танки грохотали» на языке оригинала. Не знавшие русского певцы выучили текст на слух.

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