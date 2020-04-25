Хор из Австралии исполнил «На поле танки грохотали» в условиях самоизоляции

Мужской хор Dustyesky из австралийского города Маллумбимби исполнил советскую военную песню «На поле танки грохотали» в формате видеоконференции в условиях самоизоляции из-за коронавируса, сообщает RT.

Отмечается, что вокалисты абсолютно не говорят по-русски и разучивают тексты исключительно на слух. При этом, музыканты всегда интересуются смыслом произведения.

«Мы приносим песни, полные боли и отчаяния, чтобы вы почувствовали любовь и радость», — комментирует деятельность коллектива один из его основателей Эндрю Свэйн.

Хористы признаются, что имеют русские корни, но связь с родиной давно утрачена после золотой лихорадки 1972 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный оркестр в Улан-Удэ исполнил для жителей многоэтажки песни военных лет.