Альбина Джанабаева раскрыла секреты своего питания

Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» 41-летняя Альбина Джанабаева раскрыла секреты «вечной» молодости и красоты. Певица также поведала о принципах своего питания и любимых видах спорта. По словам исполнительницы, она начала прибегать к услугам косметологов только после 25 лет. До этого звезда лишь экспериментировала. Об этом пишет 7дней.ру.

«До этого возраста я обходилась самой простой уходовой косметикой. Помню, как мы с девчонками-подростками искали в журналах рецепты масок, которые должны были совершить чудо. Одной из них оказалась картофельная…», — с иронией вспоминает знаменитость.

Альбина Джанабаева также много экспериментировала с собственным питанием. Однажды у нее даже был опыт шестидневного голодания. Однако результаты звезду не вдохновили. Поэтому она решила попробовать отказаться от глютена, но и это не принесло какого-то особого эффекта. Потом певица сдала анализ крови и выяснила, что на глютен у нее нет никаких аллергических реакций, а вот лактозу надо исключить.

«И вот уже почти год, как я отказалась от молока и молочных продуктов. Сразу заметила, что стала чувствовать себя намного лучше и легче», — призналась исполнительница.

Певица утверждает, что два раза в год на пять-семь дней она ездит в детокс-клиники. Ей нравится, что там она находится под контролем специалистов и должна придерживаться четкой дисциплины.

Альбина Джанабаева отметила, что поддерживать идеальную фигуру ей помогает высокая физическая активность. Артистка любит аэробику, бег и даже бокс. По словам знаменитости, занятия боксом позволяют ей эмоционально разгружаться.

«Бег, кстати, открыла для себя после большого благотворительного марафона Натальи Водяновой. И всегда к нему возвращаюсь, когда чувствую, что набрала лишние килограммы», — сказала звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Альбина Джанабаева встретила день рождения в откровенном наряде.