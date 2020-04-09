Джанабаева встретила день рождения в откровенном наряде
Певица призналась, что карантин не повод появляться на свет в чем попало.
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Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva
Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева показала поклонникам свой лучший костюм. Певица решила таким образом отметить свой день рождения, раз уж в условиях пандемии вечеринку не закатить. Она сделала очень соблазнительное фото и подметила, что свое появление в этом мире нужно встречать достойно, даже если привычные устои вокруг рушатся.
«Достала свой лучший наряд, собираюсь с мыслями, ведь важно красиво прийти в этот мир, несмотря ни на что. Родители, у вас девочка! Скоро, время пошло: 10,9,8,7,6,5,4…», — начала отсчет Джанабаева.
В комментариях под постом сразу отметилось много знаменитостей: Яна Чурикова, Виктория Лопырева, певица Зара, Ольга Филиппова и другие. Все поздравляли именинницу и желали ей успехов на жизненном пути.
«Вот она, настоящая женственность! Альбина, с днем рождения! Продолжай вдохновлять и вдохновляться!» — написала Чурикова.
«Невероятная!!! Ну просто богиня!»
«Красавица в красном! Отсчет пошел»
«Слишком красиво!» — восхищались поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Альбина Джанабаева показала подписчикам младшего сына Меладзе.
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