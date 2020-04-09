Певица призналась, что карантин не повод появляться на свет в чем попало.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva

Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева показала поклонникам свой лучший костюм. Певица решила таким образом отметить свой день рождения, раз уж в условиях пандемии вечеринку не закатить. Она сделала очень соблазнительное фото и подметила, что свое появление в этом мире нужно встречать достойно, даже если привычные устои вокруг рушатся.

«Достала свой лучший наряд, собираюсь с мыслями, ведь важно красиво прийти в этот мир, несмотря ни на что. Родители, у вас девочка! Скоро, время пошло: 10,9,8,7,6,5,4…», — начала отсчет Джанабаева.

Instagram @albinadzhanabaeva

В комментариях под постом сразу отметилось много знаменитостей: Яна Чурикова, Виктория Лопырева, певица Зара, Ольга Филиппова и другие. Все поздравляли именинницу и желали ей успехов на жизненном пути.

«Вот она, настоящая женственность! Альбина, с днем рождения! Продолжай вдохновлять и вдохновляться!» — написала Чурикова.

«Невероятная!!! Ну просто богиня!»

«Красавица в красном! Отсчет пошел»

«Слишком красиво!» — восхищались поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Альбина Джанабаева показала подписчикам младшего сына Меладзе.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.61
-1.14 81.09
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
СК возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге
10:42
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10:38
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10:26
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10:14
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10:02
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек

Сейчас читают

Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок