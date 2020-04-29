Дочь Саши Зверевой подверглась разбойному нападению. Об этом бывшая солистка группы «Демо» рассказала в Instagram. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе вечером накануне. 16-летняя наследница певицы Василиса занималась на улице физкультурой с подругой неподалеку от дома.

«После ходьбы девочки решили перекусить у фуд-трака прямо на Venice Beach. В очереди на них начали задираться агрессивно настроенные темнокожие девочки-подростки, примерно того же возраста или постарше», — написала Зверева.

Василиса не отреагировала на них и отвернулась. Тогда самая крупная девочка выдернула из заднего кармана ее джинсов iPhone и убежала. Вася и вся компания бросилась за ней. Дочь певицы долго преследовала похитительницу, пока та не выдохлась. Тогда девочка бросила смартфон на проезжую часть, и он разбился. К тому моменту на нем не было чехла с банковской картой. Хозяйка вещи спросила, где карта. Грабительница махнула пальцем на ближайшие кусты. Василиса ей не поверила и потребовала вернуть вещь.

«Тогда эта компания в составе четырех больших девушек подошли к моей дочке и со словами „сейчас мы выбьем из тебя дерьмо“ начали наносить ей множество ударов в лицо кулаками и локтями по голове. Когда Вася села от помутнения сознания на землю, они продолжали избивать ее ногами», — рассказала певица.

Instagram @sashazvereva

Дежуривший неподалеку охранник вызвал полицию. Вскоре темнокожих девочек арестовали, и Вася их опознала. Домой она вернулась вся в синяках, с заплывающим глазом, гудящей головой и раздавленная морально. Она плакала и повторяла, что жизнь не имеет смысла. Сейчас Саша Зверева ищет подросткового психолога, чтобы помочь дочери пережить травму.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-солистка «Демо» Саша Зверева уверяет, что предвидела беременность благодаря «энергетическому сгустку».