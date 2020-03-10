Экс-солистка «Демо» уверяет, что предвидела беременность благодаря «энергетическому сгустку»

Бывшая солистка группы «Демо», певица Саша Зверева подробно рассказала о своей четвертой беременности в Instagram. 39-летняя певица ждет ребенка от новоиспеченного супруга американца Даниэля Вэлбрума.

«Малыш пришел с первого раза, как только мы с Дэном разрешили ему и открыли дверь. Я догадалась задолго до задержки. Первый звоночек: в одном из споров с Дэном я неожиданно для себя заревела вместо того, чтобы продолжать дискутировать», — поделилась воспоминаниями знаменитость.

Артистка опубликовала архивные кадры, на которых рассказывает о первых признаках беременности. Саша Зверева рассказала, что «симптомами интересного положения» стали набухшая грудь, редкие потемнения в глазах и частые «бегания в туалет». Звезда вспомнила о первой реакции на радостную новость.

«Мы пялились друг на друга ошалевшим взглядом от осознания», — сказала знаменитость.

Саша Зверева рассказала, что ее четырехлетний сынок Лева заметил беременность мамы одним из первых. Сама певица утверждает, что предчувствовала «интересное положение» за три-четыре месяца до его наступления. По ее словам, она любовалась общей фотографией с мужем, как вдруг что-то почувствовала.

«Это не было видение, что я увидела какого-то ангела. Между нами я почувствовала еще одну энергетическую структуру. Это было на уровне энергетического сгустка. Я поняла, что там есть кто-то еще», — поведала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева беременна в четвертый раз.