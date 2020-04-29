Песков прокомментировал прогноз сингапурских ученых о спаде COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, каким прогнозом руководствуется Кремль.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Официальный представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что ученые Сингапура рассчитали время, когда распространение коронавируса в РФ пойдет на спад. По их данным это случится в августе. В ходе ежедневной встречи с журналистами Песков рассказал, каким прогнозом руководствуется Кремль.

«Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно. Если у ученых из Сингапура существует иная точка зрения и они публикуют ее, мы вам рекомендуем звонить в Сингапур», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента РФ Владимира Путина, пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден.

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