Песков прокомментировал прогноз сингапурских ученых о спаде COVID-19 в России
Пресс-секретарь президента рассказал журналистам, каким прогнозом руководствуется Кремль.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Официальный представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что ученые Сингапура рассчитали время, когда распространение коронавируса в РФ пойдет на спад. По их данным это случится в августе. В ходе ежедневной встречи с журналистами Песков рассказал, каким прогнозом руководствуется Кремль.
«Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно. Если у ученых из Сингапура существует иная точка зрения и они публикуют ее, мы вам рекомендуем звонить в Сингапур», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента РФ Владимира Путина, пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден.
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