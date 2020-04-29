Сингапурские ученые изменили прогноз окончания вспышки COVID-19 в РФ

Ранее специалисты из Юго-Восточной Азии говорили о конце эпидемии в середине лета.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / gor Petyx / Ipa; REUTERS / Brendan McDermid

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа. Такой прогноз озвучила лаборатория инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD).

Ранее ее специалисты озвучивали дату 20 июля, когда, по их данным, распространение COVID-19 завершится.

Также изменились сроки в других государствах: США — 5 сентября, Италия — 30 августа, Британия — 20 августа, Германия и Франция — 5 и 8 августа, соответственно.

Сингапурские ученые обратили внимание, что преждевременное снятие ограничений в любой из стран может повлечь новые вспышки заболеваемости. Авторы исследования призывают не пренебрегать введенными ограничительными мерами, чтобы избежать «чрезмерного оптимизма».

Прогноз был составлен на основе математической SIR-модели, которая учитывает распространения инфекции с учетом динамики по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Всего были изучены данные 131 страны.

Как передавал 5-tv.ru, по состоянию на вечер 28 апреля, за истекшие сутки в Москве скончались 67 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала эпидемии в столице умерли 546 человек.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
28 апр
Путин заявил, что отказ от больных людей ради экономики ведет к «дикости и варварству»
28 апр
Врачам в Петербурге разрешили проводить плановые медосмотры
28 апр
Путин назвал ценности, лежащие в основе российской государственности
28 апр
Кому обязательно нужно ложиться в больницу при обнаружении коронавируса?
28 апр
Банк «РОССИЯ» передал в Ленобласть медицинские материалы
28 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 28 апреля
28 апр
Продление нерабочих дней не затронуло сотрудников аптек и продуктовых магазинов
28 апр
Путин: Россия не бросит умирать своих родителей, бабушек и дедушек
28 апр
Путин о ситуации с коронавирусом: «Опасность не миновала, она очень велика»
28 апр
Путин: все россияне отметят День Победы в режиме самоизоляции

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.57
0.07 80.77
0.01
Знаки зодиака в постели: какие женщины лучшие любовницы

Последние новости

2:14
«Мне так нравится фингал»: Айза Анохина показала лицо после пластики
1:48
«Главное — это люди, их жизнь»: Путин назвал недопустимыми человеческие жертвы ради спасения экономики
1:18
Сингапурские ученые изменили прогноз окончания вспышки COVID-19 в РФ
0:36
«Палата как у всех» — Лещенко рассказал о лечении в Коммунарке
0:23
День Ирины-рассадницы: что можно и нельзя делать 29 апреля
0:12
Какими штрафами планируют наказывать за оскорбления в интернете

Сейчас читают

Путин присвоил звание Герой Труда России пятерым россиянам
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок