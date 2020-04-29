Сингапурские ученые изменили прогноз окончания вспышки COVID-19 в РФ

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа. Такой прогноз озвучила лаборатория инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD).

Ранее ее специалисты озвучивали дату 20 июля, когда, по их данным, распространение COVID-19 завершится.

Также изменились сроки в других государствах: США — 5 сентября, Италия — 30 августа, Британия — 20 августа, Германия и Франция — 5 и 8 августа, соответственно.

Сингапурские ученые обратили внимание, что преждевременное снятие ограничений в любой из стран может повлечь новые вспышки заболеваемости. Авторы исследования призывают не пренебрегать введенными ограничительными мерами, чтобы избежать «чрезмерного оптимизма».

Прогноз был составлен на основе математической SIR-модели, которая учитывает распространения инфекции с учетом динамики по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Всего были изучены данные 131 страны.

Как передавал 5-tv.ru, по состоянию на вечер 28 апреля, за истекшие сутки в Москве скончались 67 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала эпидемии в столице умерли 546 человек.

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