Президент отметил, что ситуация с COVID-19 в России остается очень сложной.

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Фото: www.globallookpress.com / Сергей Коньков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик коронавирусной инфекции COVID-19 в России еще не пройден, а ситуация остается сложной. Заявление он сделал в обращении к гражданам.

«Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые — а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия — говорят о том, что пик еще не пройден», — сказал Путин.

По его словам, Россия находится перед самым напряженным этапом борьбы с коронавирусом.

«Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого», — отметил глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время обращения к гражданам Владимир Путин рассказал о десятикратном росте производства аппаратов ИВЛ и масок с начала года.

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Тема:
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