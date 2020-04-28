Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
Президент отметил, что ситуация с COVID-19 в России остается очень сложной.
Фото: www.globallookpress.com / Сергей Коньков
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик коронавирусной инфекции COVID-19 в России еще не пройден, а ситуация остается сложной. Заявление он сделал в обращении к гражданам.
«Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые — а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия — говорят о том, что пик еще не пройден», — сказал Путин.
По его словам, Россия находится перед самым напряженным этапом борьбы с коронавирусом.
«Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого», — отметил глава государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время обращения к гражданам Владимир Путин рассказал о десятикратном росте производства аппаратов ИВЛ и масок с начала года.
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