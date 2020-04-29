Продюсер Максим Фадеев поставил себе цель — похудеть более чем на сто килограммов со 197. Недавно Фадеев обрадовал подписчиков новостью — он скинул более 80 килограммов и стал весить 112, но останавливаться на этом продюсер не собирается, а хочет похудеть еще на 20-30 килограммов.

И вот, Фадеев идет к своей цели. Он выложил новую запись в Instagram, где сообщил подписчикам, что скинул за месяц еще десять килограммов. Об этом продюсер рассказал во время хождения по беговой дорожке.

«Еще минус 10 кг за этот месяц! Пейте больше воды, меньше еды и больше движения! Берегите себя! Мир дому вашему!» — подписал пост Фадеев.

Instagram @fadeevmaxim

Подписчики похвалили продюсера за такой результат и отметили, что это настоящее достижение.

«Вперед, Максим! У сильного человека не может быть другого пути!»;

«Вы большой молодец! Дай Бог вам здоровья!»;

«Какой же вы молодец, как же я рада за вас!!! Спорт — это жизнь», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Фадеев разъехался с семьей на время самоизоляции.