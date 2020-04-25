Продюсер признался, что прекрасно обходится без жены и сына в период пандемии.

Максим Фадеев разъехался с семьей на время самоизоляции

Фото: Instagram @fadeevmaxim

Многие в режиме самоизоляции страдают от одиночества. Но не все. В число счастливчиков, для которых время пандемии коронавируса стало хорошей возможностью побыть наедине с собой, вошел продюсер Максим Фадеев. Он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!», что отправил жену и сына в свою московскую квартиру на время самоизоляции, а сам остался в загородном доме.

«Я — интроверт. Поэтому для меня одиночество не в тягость. Как говорят: „Кому война, а кому мать родна“. Для меня это нормально. Я полностью себя обслуживаю сам. У меня нет ни одного человека, который мне помогает. Я очень вкусно готовлю, кстати», — рассказал Фадеев.

По его словам, это не значит, что он не скучает по родным и близким.

«По сыну скучаю. По жене, конечно, тоже скучаю. Ну и есть еще один человек. А может даже и не один», — загадочно произнес продюсер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Фадеев рассказал, на сколько килограммов хочет сбросить вес.

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