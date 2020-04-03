«Вес будет уходить»: Фадеев раскрыл свой секрет похудения на 80 килограммов

Основатель лейбла MALFA, продюсер Максим Фадеев раскрыл секрет, который позволил ему похудеть более чем на 80 килограммов. Для этого оказалось достаточно только горячей воды.

«Утром нужно выпивать 600 грамм горячей воды, приятно обжигающей горло, только не кипяток. Утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес будет уходить», — цитирует продюсера Super.

Он подчеркнул, что горячую воду нужно пить строго до приема пищи, а не после. Мэтр отечественного шоу-бизнеса уверяет, что после такого количества жидкости есть уже особо не хочется. Благодаря этому методу он похудел со 198-ми до нынешних 116 килограммов. Лишний вес продюсер набрал из-за привычки «заедать стресс».

Как отмечает «Экспресс газета», вряд ли столь удивительных результатов Фадееву удалось достичь благодаря только горячей воде. Возможно, он сидит на специальной диете, которую индивидуально для него разработали элитные диетологи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Фадеев распустил лейбл MALFA, расторгнув контракты со всеми его артистами. Организацию он назвал «болотом, в котором квакали жабы».