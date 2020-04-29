Максим Галкин продемонстрировал занятия своей дочки Лизы в режиме самоизоляции. Девочка совсем не скучает, а развивает творческие навыки. Телеведущий выложил в своем профиле Instagram сторис, где их совместная с Пугачевой дочь создает различные поделки из бусинок: бабочек, черепашек, цветочки, бантики и так далее.

«Лизонька, а что ты делаешь?» — поинтересовался Галкин, смотря как дочь собирает фигурки из бусинок.

«Аквабидс», — ответила девочка и продолжила заниматься делом.

«Ты их потом склеиваешь и получается фигурка?» — уточнил Максим.

«Да. Я сейчас покажу тебе, какие они получаются», — ответила Лиза и продемонстрировала папе все свои поделки.

«Это у тебя целая коробка? Какое богатство!» — восхитился телеведущий.

Instagram @

Алла Пугачева и Максим Галкин регулярно делятся с фанатами видеороликами со своими двойняшками Лизой и Гарри, которые поют, танцуют и читают стихи наизусть, а также помогают родителям наводить порядок в доме и готовить. На одном из видео Лиза Галкина исполнила песню на французском Les Champs-Elysees под фортепиано, а ее брат спел песню Шарля Азнавура Tombe la neige, чем растрогал подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин опубликовал селфи с двойняшками Гарри и Лизой.