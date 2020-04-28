Подписчики поразились сходству телеведущего с детьми.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин вот уже шесть лет умиляет своих подписчиков снимками и роликами из жизни двойняшек юмориста и Примадонны советской и российской эстрады Аллы Пугачевой. Знаменитый отец вновь выложил совместное селфи со своими шестилетними двойняшками Лизой и Гарри в своем Instagram.

«Всем привет от нас!» — подписал фото телеведущий.

Instagram @maxgalkinru

Подписчики традиционно умилились детям Максима и отметили, что дети очень на него похожи.

«Копия папы»;

«Сыночек очень на вас похож»;

«Какие вы классные!» — прокомментировали подписчики.

Телеведущий не перестает рассказывать фанатам о своих детях и делиться их талантами. Недавно Галкин опубликовал видео, где маленькая Лиза перечисляет по памяти известных художников. Также звездный папа показал подписчикам, как его сын Гарри в темных очках, с черными усами и с прической из множества хвостиков спародировал певца и композитора Игоря Николаева.

Помимо этого, дети Пугачевой и Галкина растут очень трудолюбивыми. Находясь вместе с родителями в самоизоляции, Лиза и Гарри помогают наводить порядок в доме и во дворе. Не так давно Максим выкладывал в сторис, как двойняшки убирали сухую листву на придомовой территории особняка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза и Гарри Галкины до слез растрогали Пугачеву в день рождения.

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