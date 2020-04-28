«Как две капли»: Галкин опубликовал селфи с двойняшками Гарри и Лизой
Подписчики поразились сходству телеведущего с детьми.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин вот уже шесть лет умиляет своих подписчиков снимками и роликами из жизни двойняшек юмориста и Примадонны советской и российской эстрады Аллы Пугачевой. Знаменитый отец вновь выложил совместное селфи со своими шестилетними двойняшками Лизой и Гарри в своем Instagram.
«Всем привет от нас!» — подписал фото телеведущий.
Подписчики традиционно умилились детям Максима и отметили, что дети очень на него похожи.
«Копия папы»;
«Сыночек очень на вас похож»;
«Какие вы классные!» — прокомментировали подписчики.
Телеведущий не перестает рассказывать фанатам о своих детях и делиться их талантами. Недавно Галкин опубликовал видео, где маленькая Лиза перечисляет по памяти известных художников. Также звездный папа показал подписчикам, как его сын Гарри в темных очках, с черными усами и с прической из множества хвостиков спародировал певца и композитора Игоря Николаева.
Помимо этого, дети Пугачевой и Галкина растут очень трудолюбивыми. Находясь вместе с родителями в самоизоляции, Лиза и Гарри помогают наводить порядок в доме и во дворе. Не так давно Максим выкладывал в сторис, как двойняшки убирали сухую листву на придомовой территории особняка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза и Гарри Галкины до слез растрогали Пугачеву в день рождения.
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