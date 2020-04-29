Ивлеева объяснила, почему закрыла нашумевшее шоу

Настя Ивлеева ответила на вопросы подписчиков в сторис Instagram. Ведущая рассказала о том, как проводит время в самоизоляции, а также объяснила, почему решила закрыть свое шоу «Прямой карантин», которое так нравилось поклонникам.

«Во-первых, он изжил себя, этот формат. Во-вторых, нужно уметь вовремя закрывать лавочку, чтобы это не стало зашкваром. Ну, и третье, мы достигли абсолютного рекорда, и все остальное было бы уже в сравнении… Поэтому я считаю, что это было правильным решением», — сказала Ивлеева.

Instagram @_agentgirl_

Фанатам так полюбилось шоу девушки, что они интересовались, а будут ли еще похожие интервью со звездами в прямом эфире. Ведущая «Орла и решки» приоткрыла завесу тайны, но не до конца.

«Я не буду зарекаться, но такого формата, как было раньше, точно нет. Может что-то другое меня вдохновит, и я завтра решу, что мы будем все в шарады играть в прямом эфире. Не знаю», — заявила звезда.

Шоу «Прямой карантин» было сенсационным даже для привыкшей к шокирующему и откровенному контенту аудитории соцсетей. В нем Ивлеева в прямом эфире общалась со знаменитостями, исполняла их желания и загадывала свои. Ее гостями были Александр Гудков, Филипп Киркоров, Егор Крид, Максим Галкин, Алла Михеева и другие. Последний эфир был с рэпером Тимати. Звезды давали друг другу очень необычные задания. Как писал ранее 5-tv.ru, выполняя их, Настя Ивлеева голой грудью нарисовала картину, а Тимати проколол губу иглой.