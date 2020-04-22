Тимати проколол губу иглой по просьбе Насти Ивлеевой

Рэпер Тимати вовсю развлекается в эфире Instagram с Настей Ивлеевой. Звезды, сидя в самоизоляции, продолжают эпатировать публику. Правда, их шутки порой оказываются жестокими. В баттле с ведущей «Орла и решки» музыкант выполнил одну из просьб своей соперницы и на спор проколол губу. Сделал он это иглой от шприца.

Сначала Ивлеева предложила рэперу сделать себе пирсинг любой части тела зубочисткой. Но он возразил, что это не гигиенично и выбрал другой инструмент.

«Все, было, было! Убирай это с экрана!» — взмолилась Ивлеева, увидев, как Тимати выполняет ее задание.

В этот момент число зрителей эфира превысило 450 тысяч человек. Шоу набирало обороты с каждой минутой, ведь в его процессе звезды выполняли сумасбродные челленджи. Например, Тимати заставил ведущую испортить одну из своих любимых вещей: порезать ножницами эксклюзивную толстовку из США. Но апогеем битвы стал момент, когда Ивлеева нарисовала грудью картину по заданию рэпера.

Впрочем, Тимати любит эпатировать публику и один. Как писал ранее 5-tv.ru, недавно музыкант показал, как домашний питомец делает ему массаж бороды.