Звезды сразились в баттле на слабо в прямом эфире Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @timatiofficial, @_agentgirl_

Рэпер Тимати вовсю развлекается в эфире Instagram с Настей Ивлеевой. Звезды, сидя в самоизоляции, продолжают эпатировать публику. Правда, их шутки порой оказываются жестокими. В баттле с ведущей «Орла и решки» музыкант выполнил одну из просьб своей соперницы и на спор проколол губу. Сделал он это иглой от шприца.

Сначала Ивлеева предложила рэперу сделать себе пирсинг любой части тела зубочисткой. Но он возразил, что это не гигиенично и выбрал другой инструмент.

«Все, было, было! Убирай это с экрана!» — взмолилась Ивлеева, увидев, как Тимати выполняет ее задание.

В этот момент число зрителей эфира превысило 450 тысяч человек. Шоу набирало обороты с каждой минутой, ведь в его процессе звезды выполняли сумасбродные челленджи. Например, Тимати заставил ведущую испортить одну из своих любимых вещей: порезать ножницами эксклюзивную толстовку из США. Но апогеем битвы стал момент, когда Ивлеева нарисовала грудью картину по заданию рэпера.

Впрочем, Тимати любит эпатировать публику и один. Как писал ранее 5-tv.ru, недавно музыкант показал, как домашний питомец делает ему массаж бороды.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
76.26
1.59 82.62
1.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:18
53 необычных факта о Ленине: Все не знает даже историк
7:15
Соединенным Штатам предрекли вторую более тяжелую волну коронавируса
7:08
Стилист Александр Рогов дал шесть полезных советов на время самоизоляции
7:01
Жертвами коронавируса в Москве за сутки стали 28 человек
6:44
Тимати проколол губу иглой по просьбе Насти Ивлеевой
6:28
«Миллион на зарплаты»: Серов рассказал, как тяжело ему и Киркорову

Сейчас читают

Настя Ивлеева голой грудью нарисовала картину в прямом эфире в Instagram
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака
Ученые раскрыли самый вероятный способ заражения коронавирусом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок