Настя Ивлеева голой грудью нарисовала картину в прямом эфире в Instagram
Блогер и телеведущая таким образом выполнила желание рэпера Тимати, с которым у нее был баттл.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @_agentgirl_
Во время самоизоляции звезды не теряют время даром и развлекают своих подписчиков шоу в прямом эфире Instagram. Настя Ивлеева устроила жесткий баттл с рэпером Тимати: артисты выполняли задания друг друга, и каждое новое было экстравагантней предыдущего.
Сначала рэпер заставил ведущую «Орла и решки» есть на скорость бургеры, и победил. Потом по просьбе Ивлеевой музыкант проколол себе губу медицинской иглой. В отместку девушка была вынуждена порезать в клочья ножницами любимую вещь: пострадала эксклюзивная толстовка.
Но апофеозом шоу стал момент, когда Ивлеева по требованию Тимати нарисовала картину… голой грудью. Для этого она обмакнула поочередно груди в гуашь и отпечатала на картоне. Правда, согласилась это сделать она только стоя спиной к камере.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о забавной цепочке критики, которую создали звезды в сети. Сначала Ольга Бузова искупалась в ванной с дошираком, потом Ивлеева сделала пародию на увиденное, а затем Ксения Собчак раскритиковала обеих за глупое поведение. Ведущая призналась, что некоторые вещи, творящиеся в сети в последнее время, хочется «развидеть». Забавно, но за девушек вступился Максим Галкин.
Читайте также
61%
1.59 82.62
1.52
Нашли ошибку?