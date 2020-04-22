Настя Ивлеева голой грудью нарисовала картину в прямом эфире в Instagram

Блогер и телеведущая таким образом выполнила желание рэпера Тимати, с которым у нее был баттл.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Во время самоизоляции звезды не теряют время даром и развлекают своих подписчиков шоу в прямом эфире Instagram. Настя Ивлеева устроила жесткий баттл с рэпером Тимати: артисты выполняли задания друг друга, и каждое новое было экстравагантней предыдущего.

Сначала рэпер заставил ведущую «Орла и решки» есть на скорость бургеры, и победил. Потом по просьбе Ивлеевой музыкант проколол себе губу медицинской иглой. В отместку девушка была вынуждена порезать в клочья ножницами любимую вещь: пострадала эксклюзивная толстовка.

Но апофеозом шоу стал момент, когда Ивлеева по требованию Тимати нарисовала картину… голой грудью. Для этого она обмакнула поочередно груди в гуашь и отпечатала на картоне. Правда, согласилась это сделать она только стоя спиной к камере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о забавной цепочке критики, которую создали звезды в сети. Сначала Ольга Бузова искупалась в ванной с дошираком, потом Ивлеева сделала пародию на увиденное, а затем Ксения Собчак раскритиковала обеих за глупое поведение. Ведущая призналась, что некоторые вещи, творящиеся в сети в последнее время, хочется «развидеть». Забавно, но за девушек вступился Максим Галкин.

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