«Красивые шторы»: Варнава насмешила фанатов фото в образе королевы
Актриса призналась, что не может присоединиться к #pillowchallenge и скромно оделась в «то, что не мнется».
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Чем дольше длится изоляция, тем более изощренной становится фантазия знаменитостей. Екатерина Варнава решила порадовать подписчиков в Instagram и выложила снимок, на котором предстала в поистине королевском образе. На снимке звезда Comedy Woman сидит на диване, скромно потупив глаза, на голове у нее пышная прическа, а облачена Варнава в наряд в духе французской аристократии времен династии Бурбонов.
«Утюг не нашла, подушек красивых нет… Пришлось вновь надеть то, что не мнется. Итог…достижение дня — неосознанно присоединилась к адептам рефлексирующего инстатечения #стоптреникиchallenge», — написала Варнава.
Действительно, в сети последнее время разворачивается множество челленджей, среди которых пока не самый популярный, но любопытный предлагает участникам нарядиться торжественно, выполняя самые простые домашние обязанности. Поклонники Варнавы нашли наряд удачным, некоторые сравнили его с платьем Скарлет О’Хара из занавесок.
«Шальная Императрица!»
«Антуанетта отдыхает»;
«А главное в этом наряде появляется грудь у всех»;
«Красивые шторы», — подшучивали над актрисой подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, как Екатерина Варнава в изоляции показала эффектный образ для «Танцев со звездами».
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