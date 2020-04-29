Более 15 машин пострадали в массовом ДТП в Ленобласти

По меньшей мере 15 автомобилей получили повреждения в результате массовой аварии в Ленинградской области. ДТП произошло на мосту недалеко от деревни Дони.

По словам очевидцев, причиной ЧП стал сильный гололед. Фура потеряла управление и начала «собирать» встречные машины. По предварительным данным, пострадали два человека.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что массовое ДТП с участием двух фур произошло в Ленобласти.