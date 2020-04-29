Более 15 машин пострадали в массовом ДТП в Ленобласти
Авария произошла на мосту в районе деревни Дони.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Испанцы на карантине запели по-русски
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; Вконтакте @spb_today
По меньшей мере 15 автомобилей получили повреждения в результате массовой аварии в Ленинградской области. ДТП произошло на мосту недалеко от деревни Дони.
По словам очевидцев, причиной ЧП стал сильный гололед. Фура потеряла управление и начала «собирать» встречные машины. По предварительным данным, пострадали два человека.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что массовое ДТП с участием двух фур произошло в Ленобласти.
Читайте также
45%
-0.88 80.05
-0.72
Нашли ошибку?