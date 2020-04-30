Россиянку задержали в Нью-Йорке за покушение на убийство соотечественницы

Полиция Нью-Йорка задержала гражданку РФ по обвинению в покушении на убийство соотечественницы. Об этом со ссылкой на источники сообщила американская газета New York Post.

Инцидент произошел 19 апреля в одной из квартир в районе Манхэттен. В ней проживали две россиянки: соседки 27 и 30 лет. Чуть не закончившаяся трагедией ссора вспыхнула, когда старшая взяла бутылку с алкоголем и бросила ее в раковину. После этого младшая схватила кухонный нож и много раз ударила им подругу.

Пострадавшую госпитализировали. Напавшую задержали полицейские. В квартире они нашли нож.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США приговорили россиянина к шести с половиной годам тюрьмы за компьютерные преступления.