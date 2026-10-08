Мода на плесень и синяки: работодатели отказывают кандидатам из-за татуировок

Работодатели начали отказывать кандидатам с модными татуировками

Очень неожиданная мода на татуировки пришла в Россию. Среди молодежи стали популярны рисунки на теле в виде синяков, плесени и шрамов. Все понятно про самовыражение личности, но тату становятся большой проблемой при приеме на работу. Мало кто хочет платить человеку, у которого на лбу выбито собственное имя. А вот законно ли это, разбирался корреспондент «Известий» Захар Акопов.

То, что выглядит как медицинская патология, для них — писк моды. Новый и откровенно пугающий тренд постепенно захватывает молодежь. Зумеры идут к тату-мастерам, но просят набить не красивую графику, а плесень, некроз, синяки или шрамы.

«Сегодня я бью очередную татуировку в виде плесени. Работаю я фрихендом, поэтому работаю и намечаю текстурку сразу на клиенте. Потом добавляю финальные крапинки для большей реалистичности. Вот такой итог у нас получился. Очень реалистичная плесень», — рассказал тату-мастер.

Такое творчество уже успело разделить соцсети на два лагеря.

«Это мое тату-открытие на сегодня: тату-плесень. Блин, загнивайте стильно».

«Мне попадаются татуировки в виде плесени, синяков или каких-то повреждений на теле. Мне, как мастеру, очень интересно наблюдать за развитием этого направления».

Расплата за сомнительные тренды наступает быстро — при первой же попытке трудоустроиться. Только за неполный 2026 год более 10% работодателей отказали соискателям с татуировками из-за негласных корпоративных стандартов.

«Банковское обслуживание, премиум-сервис, гостиничный ресторанный бизнес, премиальный и элитный сегмент — там, конечно же, это не допускается. В то же время, если мы говорим про педиатрию, работу с детьми, там некоторые виды татуировок просто этически неприемлемые, поэтому с такими татуировками стараются людей не брать», — сказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

Обладателям рисунков на лице, шее или кистях сегодня могут закрыть двери даже на завод. Хотя экстремальная живопись будет надежно скрыта под униформой.

«Важно место, где он работает, важен станок, насколько в чистоте он его держит, важно отношение к деталям, ну и внешний визуальный вид. На лице — 100% нет, потому что заказчик приходит, видит человека, а у него что-то где-то изображено, потом уже делает какие-то свои выводы», — сказал владелец токарной мастерской Егор Отинов.

Насторожиться заставляют и выводы психиатров. Специалисты предупреждают: чрезмерное увлечение тату может указывать на тревожные симптомы ментального расстройства.

«Есть люди с пограничным расстройством личности, они любят татуировать лицо, любят шрамирование, вот эта боль позволяет им пережить внутреннее напряжение», — сказал врач-психиатр Василий Шуров.

«И вот еще одна сторона медали, о которой заранее мало кто задумывается. За ошибки молодости приходится буквально платить рублем. Ведь чтобы свести, например, такую татуировку лазером, потребуется не одна сотня тысяч рублей», — сказал корреспондент Захар Акопов.

Тату-мастер Валерия пытается поменять сферу деятельности. Ее тело забито примерно на 70%. Всего более 100 изображений, которые уже отпугнули работодателей. Сейчас начался долгий процесс очищения лица, шеи, рук длиной в…

«Пару лет. Один сеанс раз в 2 месяца. Очень больно. Это страшно. По шкале боли это 10. Татуировка — это 8, а сводить — это 10», — рассказала тату-мастер Валерия Сенцова.

Стоимость одного сеанса по удалению тату может достигать 20 тысяч рублей в зависимости от сложности рисунка. А таких процедур требуется несколько. Пожалуй, это тот случай, когда лучше сначала 10 раз подумать, чем потом влезать в долговую яму с риском для здоровья.

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