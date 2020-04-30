Джигурда перенес свадьбу с Анисиной на 23 февраля из-за судов по делу Браташ

Никита Джигурда и Марина Анисина отменили свадьбу. Неужели в звездном семействе разлад? Что произошло между супругами? Почему они пережидают пандемию в разных странах? Из-за чего артист отказался приезжать к семье во Францию? Только в программе «Светская Хроника»!

Еще полгода назад актер приглашал всех на торжество, которое должно было состояться зимой: «Нам подтвердили. Нам дают в подарок на два дня шотландский замок, где состоится церемония бракосочетания».

Но уже апрель, а супруги до сих пор официально в разводе. Может они передумали заключать брак?

Никита Джигурда: «На сегодня мы выиграли во Франции суды. Они подтвердили решение и московских судов. Мы победили».

Недавно Джигурда и Анисина смогли, наконец, доказать, что завещание Людмилы Браташ — подлинное. И теперь они полноправные владельцы недвижимости бизнесвумен в России и Франции, а также ее многомиллионного состояния.

«По завещанию мы получаем все. Марина Анисина и Никита Джигурда получают в равных долях все наследство Людмилы Браташ», — рассказал в интервью Джигурда в программе «Светская Хроника».

Так может именно поэтому свадьба не состоялась? Что если теперь они решили окончательно разойтись? Никиту даже заподозрили в новом романе. СМИ писали: скандальный шоумен начал встречаться с Анастасией Волочковой. Неужели он променял олимпийскую чемпионку на балерину?

Эпидемию коронавируса Джигурда и Анисина тоже пережидают в разных странах. Актер делится: когда пандемия только началась, Марина буквально умоляла его приехать во Францию. Но Никита отказался:

«Я говорю, девочка моя, давай подождем месяц, два. У меня здесь предложения были творческие. Что я во Франции сейчас буду делать, сидеть?»

Даже когда границы закрыли, фигуристка готова была подключить все свои связи, чтобы муж оказался рядом. Но и в этот раз Джигурда сказал твердое «нет».

Джигурда: «Ты же 13 лет назад говорила, что ищешь ни мужа, ни любовника, ни спонсора, ни папу для прикрытия. Ты ищешь мужчину сильнее себя. Послушай меня, я не могу уехать сейчас».

Судя по странице Анисиной в соцсети, без мужа ей тоскливо. Недавно она выложила в своем микроблоге видео с архивными кадрами.

Никита говорит: он тоже очень скучает. Вот только не по любимой супруге, а по наследникам.

«Грустно, потому что Маринка имеет влияние тотальное на сына, на первенца своего. А девочка, она любит папу», — признался актер.

Эва-Влада мечтает пойти по стопам знаменитого отца и посвятить свою жизнь кино.

Эпидемия коронавируса разделила многие семьи. Вот и Никита Джигурда сейчас вынужден общаться со своими близкими исключительно в онлайне. Поздравление с днем рождения от них он получил тоже виртуально. Дети решили, что папа должен оставаться вечно молодым и немного уменьшили его истинный возраст.

Никита признается: он действительно не ощущает себя на 59 лет. И именно благодаря детям ему удается не стареть душой:

«По сравнению со своими сверстниками, я просто юный. Благодаря тому, что есть малые киндер-сюрпризы. Я умею быть ребенком».

Это все прекрасно, Никита Борисович. Но все-таки, что со свадьбой? Артист объясняет: отложили церемонию не по своей воле. Так поступить им посоветовали адвокаты. Пока шли суды за наследство Людмилы Браташ, менять семейное положение невыгодно.

Джигурда: «Французская система до 70% налогов забирает. Чисто на материальном уровне выгодно оставаться в разведенном состоянии».

Но теперь, когда все дела выиграны, Джигурда и Анисина наконец могут снова стать мужем и женой. Актер мечтает сделать это в тот же самый день, что и много лет назад — 23 февраля.

На все слухи Джигурда отвечает: любит только Марину. И кроме нее ему никто не нужен. Шоумен обещание свое обязательно сдержит. И олимпийская чемпионка снова станет его женой.