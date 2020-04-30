Пользователи «Одноклассников» рассказали о праздниках на самоизоляции

Во время режима самоизоляции 42% россиян готовы не отмечать праздники. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели «Одноклассники» и компании ResearchMe.

56% респондентов рассказали, что отмечали праздники в последний месяц. 58% опрошенных подчеркнули важность проведения торжеств в период самоизоляции.

70% респондентов рассказали, что им не пришлось переносить или отменять празднование дня рождения или другого праздника, тогда как оставшиеся 30% пошли на такой шаг. Для 74% опрошенных коронавирус не стал помехой для того, чтобы дарить подарки.

Ok.ru

16% респондентов пользуются услугами службы доставки или почтой; 11% — прибегают к помощи курьерских служб.

Тех, кто откладывает вручение подарка «до лучших времен» среди участников опроса немного — всего 14%.

Многие поздравляют друг друга и с помощью популярных сервисов ОК. Так, 40% респондентов присылают друг другу виртуальные подарки.

Кроме того, пользователи ОК активно поздравляли своих родных и близких с помощью видеозвонков (66% опрошенных).

Отмечено, что женщины тщательно готовятся к выходу на связь в таком формате: 46% одеваются нарядно, 41% делают макияж и прическу, 40% украшают пространство вокруг себя и 27% уделяют внимание сервировке стола.

45% опрошенных переживают из-за того, что не могут собраться с родственниками или друзьями; 38% респондентов расстроены тем, что из-за закрытых магазинов выбрать подарок не получается.

По походам в рестораны скучают 28% пользователей ОК, а по прогулкам в парках — 27%. Но есть и тех, кого режим самоизоляции нисколько не огорчает — таких среди участников опроса всего лишь 14%.

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